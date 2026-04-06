Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российский президент Владимир Путин дал поручения профильным ведомствам в связи с наводнением в Дагестане, вызванным аномальными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства по телефону заслушал доклады руководителя МЧС России Александра Куренкова и главы республики Сергея Меликова о текущей ситуации в регионе.

«Глава государства дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям», - сказано в официальном заявлении.

Кроме того, Владимир Путин распорядился провести 7 апреля совещание с участием представителей Дагестана, МЧС и других федеральных структур для детального обсуждения складывающейся обстановки.

Ранее синоптик Александр Шувалов в разговоре со «Звездой» допустил ослабление ливней в Дагестане со вторника, 7 апреля. Из-за прорыва дамбы в республике были эвакуированы свыше 4 000 человек.