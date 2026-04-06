МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Количество эвакуированных в зоне бедствия достигло 4 000 человек.
Константин Денисов 06-04-2026 16:30
© Фото: МЧС России, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин дал поручения профильным ведомствам в связи с наводнением в Дагестане, вызванным аномальными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства по телефону заслушал доклады руководителя МЧС России Александра Куренкова и главы республики Сергея Меликова о текущей ситуации в регионе.

«Глава государства дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям», - сказано в официальном заявлении.

Кроме того, Владимир Путин распорядился провести 7 апреля совещание с участием представителей Дагестана, МЧС и других федеральных структур для детального обсуждения складывающейся обстановки.

Ранее синоптик Александр Шувалов в разговоре со «Звездой» допустил ослабление ливней в Дагестане со вторника, 7 апреля. Из-за прорыва дамбы в республике были эвакуированы свыше 4 000 человек.

#в стране и мире #Наводнение #Дагестан #Погода #Владимир Путин #ливни
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 