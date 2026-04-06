Застрявших горняков спасли из обесточенной шахты «Белореченская»

Горняки шахты «Белореченская», оказавшиеся под землей, эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Они проявили исключительное мужество и стойкость, выдержав это тяжелое испытание. Медицинская помощь никому не понадобилась», - отметил Пасечник.

Спасательные и ремонтные бригады в кратчайшие сроки провели восстановление подачи электричества и подняли людей на поверхность.

По территории шахты «Белореченская» ночью ВСУ нанесли удар беспилотниками. Это привело к аварийному отключению электроэнергии предприятия. Из-за последствий атаки 41 работник находился под землей.

Также по результатам ночного налета украинских беспилотников в ДНР более 500 тысяч человек остались без света. На данный момент экстренные службы восстановили подачу электричества в регионе.