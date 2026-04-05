В ДНР более 500 тысяч человек остались без света в результате атаки ВСУ

Более 500 тысяч человек остались без электроэнергии в разных городах ДНР из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.

«Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики», - сказал он.

На данный момент уже ведется работа по устранению последствий. Кроме того, происходит запитывание по резервным схемам.

Без света также остались Энергодар и части муниципалитетов подконтрольной РФ части Запорожской области. Энергетики уже устанавливают причины отключения, о чем сообщил мэр города-спутника ЗАЭС Максим Пухов.

Отключения электричества в Запорожской области происходит уже не в первый раз. Так 22 февраля губернатор Евгений Балицкий сообщил, что примерно половина области осталась без света после удара по энергетической системе региона.