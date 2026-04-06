В ЛНР более 40 горняков застряли в шахте «Белореченская» после удара ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, под землей остается 41 горняк - связь с ними поддерживается.

В своем аккаунте на платформе MAX он написал, что выведена из строя электроподстанция. Из-за аварийного отключения электроэнергии 41 работник оказался заблокирован под землей.

По словам Пасечника, с шахтерами удалось установить связь, кроме того, у них имеется запас питьевой воды.

В настоящее время аварийно-спасательные службы принимают все необходимые меры для вызволения людей и восстановления энергоснабжения предприятия.

Координацию действий на месте происшествия осуществляют первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и глава республиканского Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко.