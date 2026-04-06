МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЛНР более 40 горняков застряли в шахте «Белореченская» после удара ВСУ

Аварийно-спасательные службы принимают все необходимые меры для вызволения людей.
Дарья Неяскина 06-04-2026 09:58
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости

Украинские боевики нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, под землей остается 41 горняк - связь с ними поддерживается.

В своем аккаунте на платформе MAX он написал, что выведена из строя электроподстанция. Из-за аварийного отключения электроэнергии 41 работник оказался заблокирован под землей.

По словам Пасечника, с шахтерами удалось установить связь, кроме того, у них имеется запас питьевой воды.

В настоящее время аварийно-спасательные службы принимают все необходимые меры для вызволения людей и восстановления энергоснабжения предприятия.

Координацию действий на месте происшествия осуществляют первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и глава республиканского Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко.

#ВСУ #ЛНР #Леонид Пасечник #шахтеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 