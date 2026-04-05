Постпредство Ирана: Трамп намерен совершить военное преступление

Высказывания американского лидера свидетельствуют о намерениях США совершить военное преступление.
Дарья Ситникова 05-04-2026 21:43
© Фото: CNP, Admedia, Globallookpress

Постоянное представительство Ирана в ООН осудило угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики. Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети Х.

«Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», - сказано в материале.

Постпредство также призвало мировое сообщество «действовать прямо сейчас». Такой совет был дан для предотвращения угроз со стороны американского лидера.

Президент США накануне пригрозил Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник, седьмого апреля. Он призвал к открытию движение по Ормузскому проливу.

По информации корреспондента портала Axios Барака Равида, Трамп продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном. Журналист таким образом интерпретировал публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social. В ней он написал без каких-либо пояснений: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля - Прим.ред.)».

#в стране и мире #ООН #сша #Трамп #Иран #угрозы #военное преступление
