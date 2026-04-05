Axios: США продлили на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети Х.

«Трамп сдвинул крайний срок для Ирана дополнительно на 24 часа», - написал он.

Равид таким образом интерпретировал публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social. В ней он написал без каких-либо пояснений: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля - Прим.ред.)».

Накануне президент США заявлял, что у Ирана осталось двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Соединенными Штатами, исходя из выдвинутого Трампом ранее ультиматума. Он напомнил, что дал Исламской Республике десять дней на заключение сделки или открытие Ормузского пролива.

Власти Ирана оставили без внимания предложение Соединенных Штатов Америки о перемирии на 48 часов. Сообщается, что Вашингтон выступил с таким предложением из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Также такая идея возникла из-за «серьезных проблем» у американских военных. Ответ Ирана был дан не в письменной форме, а на поле боя - продолжением атак.