Трамп пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» во вторник

Президент США пригрозил иранцам, что если они не откроют Ормузский пролив, то будут «жить в аду».
Сергей Дьячкин 05-04-2026 15:55
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу. Он написал об этом на своей странице в соцсети Truth Social.

«Вторник будет днем электростанций и днем мостов - все в одном - в Иране», - говорится в публикации.

Назвав иранцев «безумными ублюдками», он призвал их открыть «чертов пролив». В противном случае хозяин Белого дома пригрозил что они будут «жить в аду». «Хвала Аллаху», написал американский лидер в заключение.

Накануне президент США заявлял, что у Ирана осталось двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Соединенными Штатами, исходя из выдвинутого Трампом ранее ультиматума. Он напомнил, что дал Исламской Республике 10 дней на заключение сделки или открытие Ормузского пролива.

Власти Ирана оставили без внимания предложение Соединенных Штатов Америки о перемирии на 48 часов. Сообщается, что Вашингтон выступил с таким предложением из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке. Также такая идея возникла из-за «серьезных проблем» у американских военных. Ответ Ирана был дан не в письменной форме, а на поле боя - продолжением атак.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты эвакуировали 1,5 тысячи военных моряков, их семьи и несколько сотен домашних животных с базы в Бахрейне из-за ударов Ирана. Там находится Пятый флот США. Эвакуированные начали прибывать в Норфолк, штат Вирджиния, как минимум с середины марта.

По информации газеты The New York Times, число американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысило 50 тысяч. Обычно в регионе находится около 40 тысяч военных США, их число увеличилось после того, как Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против Ирана.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #Ормузский пролив #военный конфликт #президент США #ультиматум
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
