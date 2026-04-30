Жюри биеннале в Венеции подало в отставку в полном составе

Международное жюри биеннале искусства в Венеции подало в отставку в полном составе. Об этом сообщила дирекция выставки.

Причины решения пока официально не разъясняются. 23 апреля Еврокомиссия подтвердила лишение Венецианской биеннале гранта в 2 миллиона евро за приглашение России. Об этом заявлял представитель ЕК Том Ренье. По информации источников, в Брюсселе обсуждали возможность направить эти деньги на военные нужды.

До этого было объявлено, что после четырехлетнего перерыва Россия примет участие в художественной выставке. Она начнется в начале мая. На «открытости» выставки всем странам настаивал президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттауоко. Организаторы опубликовали официальный список стран-участниц 4 марта. Россию включили в него с проектом «Дерево укоренено в небе». Его центральной идеей является кратковременность политических режимов и конфликтов в сравнении с культурой, которая вечна.

Еще в марте ЕК угрожала приостановить грантовую поддержку мероприятия в случае участия России. Комиссар по технологиям Хенна Вирккунен и комиссар по культуре Гленн Микаллефа опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что решение Фонда биеннале возобновить работу российского павильона несовместимо с «коллективной реакцией ЕС».

Украина также требовала от организаторов биеннале исключить Россию из числа участников. Однако в Италии ранее подчеркнули, что приняли решение самостоятельно. Крупнейшая в мире выставка современного искусства впервые состоялась в 1985 году и с тех пор проводится ежегодно.