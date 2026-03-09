МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украина призвала исключить Россию из Венецианской биеннале

Ранее минкульт Италии вернул России право участвовать в выставке.
Константин Денисов 09-03-2026 04:48
© Фото: IMAGO, Harald Dostal, Global Look Press

Украина потребовала от организаторов Венецианской биеннале исключить Россию из числа участников. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной.

В 2026 году Россия собирается представить на выставке проект «Дерево укоренено в небе». Его центральной идеей является кратковременность любых политических режимов и конфликтов в сравнении с культурой, которая вечна.

Киев потребовал пересмотреть допуск России к участию в проекте. Однако в Италии ранее подчеркнули, что приняли решение самостоятельно.

Крупнейшая в мире выставка современного искусства впервые состоялась в 1985 году и с тех пор проводится ежегодно. Украина выразила протест организаторам в связи с возвращением России.

