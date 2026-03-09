Украина призвала исключить Россию из Венецианской биеннале

Украина потребовала от организаторов Венецианской биеннале исключить Россию из числа участников. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной.

В 2026 году Россия собирается представить на выставке проект «Дерево укоренено в небе». Его центральной идеей является кратковременность любых политических режимов и конфликтов в сравнении с культурой, которая вечна.

Киев потребовал пересмотреть допуск России к участию в проекте. Однако в Италии ранее подчеркнули, что приняли решение самостоятельно.

Крупнейшая в мире выставка современного искусства впервые состоялась в 1985 году и с тех пор проводится ежегодно. Украина выразила протест организаторам в связи с возвращением России.