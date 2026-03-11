Еврокомиссия угрожает организаторам Венецианской биеннале из-за участия России

Европейская комиссия пригрозила приостановить или полностью прекратить грантовую поддержку Венецианской биеннале в случае участия России в выставке.

Комиссар по технологиям Хенна Вирккунен и комиссар по культуре Гленн Микаллефа опубликовали совместное заявление. Они подчеркнули, что решение Фонда биеннале возобновить работу российского павильона после четырехлетнего перерыва несовместимо с коллективной реакцией ЕС на действия России на Украине.

«Решение Фонда биеннале разрешить России вновь открыть национальный павильон на 61-й Международной художественной выставке несовместимо с коллективной реакцией ЕС», - заявили Хенна Вирккунен и Гленн Микаллефа.

Представители Еврокомиссии добавили, что государства-члены, институты и организации обязаны соблюдать санкции ЕС. Они предупредили, что в случае допуска России рассмотрят дальнейшие меры, включая приостановку или прекращение действующего гранта ЕС Фонду биеннале. Против участия России также выступили на Украине.

Организаторы Венецианской биеннале 4 марта опубликовали официальный список стран-участниц, куда включили Россию с проектом «Дерево укоренено в небе».