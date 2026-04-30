МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК завершил расследование дел двух наемников, вторгшихся в Курскую область

Гоча Хорава и Лиам О'Коннор объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Дарья Ситникова 30-04-2026 22:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России завершил расследование дел двух наемников из Грузии и Британии, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Завершено расследование в отношении гражданина Грузии и подданного Великобритании, принимавших участие в качестве наемников в боевых действиях и вторгшихся в августе 2024 года в Курскую область», - сказано в материале.

Имя гражданина Грузии - Гочи Хоравы, а мужчины из Британии - Лиама О"Коннора. Они объявлены в розыск и заочно арестованы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее рассказал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области. Среди фигурантов есть также иностранные наемники. Дела включают обстрелы и другие категории преступлений.

Как рассказал в программе «Ищу своих» военнослужащий с позывным Джанкой, который участвовал в освобождении российской территории от ВСУ, у иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в Курской области стояла задача истреблять гражданское население. За каждого убитого мирного жителя им платили по 1 000 долларов.

#Россия #расследование #ВСУ #Следственный комитет #международный розыск #заочный арест #Иностранные наемники
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 