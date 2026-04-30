СК завершил расследование дел двух наемников, вторгшихся в Курскую область

Следственный комитет России завершил расследование дел двух наемников из Грузии и Британии, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Завершено расследование в отношении гражданина Грузии и подданного Великобритании, принимавших участие в качестве наемников в боевых действиях и вторгшихся в августе 2024 года в Курскую область», - сказано в материале.

Имя гражданина Грузии - Гочи Хоравы, а мужчины из Британии - Лиама О"Коннора. Они объявлены в розыск и заочно арестованы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее рассказал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области. Среди фигурантов есть также иностранные наемники. Дела включают обстрелы и другие категории преступлений.

Как рассказал в программе «Ищу своих» военнослужащий с позывным Джанкой, который участвовал в освобождении российской территории от ВСУ, у иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в Курской области стояла задача истреблять гражданское население. За каждого убитого мирного жителя им платили по 1 000 долларов.