Боец Джанкой: за убийство мирного в Курской области Европа платила наемникам по 1 000$

По словам военнослужащего, задачей иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ, является истребление мирного населения.
Игнат Далакян 2025-10-10 11:01:05
© Фото: Следственный комитет России © Видео: ТРК «Звезда»

У иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в Курской области стояла задача истреблять гражданское население, за каждого убитого мирного жителя им платили по 1 000 долларов. Об этом в программе «Ищу своих» рассказал военнослужащий с позывным Джанкой, который участвовал в освобождении российской территории от ВСУ.

«Есть обычные солдаты - военнослужащие Украины. Их задача - оборона, нападение. Среди них в принципе более-менее люди встречаются. У наемников же стоит конкретная задача - ликвидировать местное население. Один из пленных сказал, что за каждого убитого человека - бабушку, дедушку, ребенка - $1 000 платили. Лично разговаривал с пленным», - рассказал Джанкой.

Оплату при этом осуществляют структуры в Европе, которые контрактуют наемников, работающих в ЧВК.

«Зачем убивать дедушку, которому 70 лет, который шел с палочкой? У него слуховой аппарат был, они ему кричали - он не повернулся, и они его застрелили. Фотосессию сделали, отправили, деньги получили», - рассказал военнослужащий.

Ранее Министерство обороны России показывало уничтоженные позиции ВСУ на подступах к Русскому Поречному. Село является свидетельством бесчеловечности ВСУ. В этом небольшом населенном пункте, который на время оказался в руках украинских формирований, враг не щадил никого. Перед бойцами 352-го полка стояла четкая задача - выбить противника с укрепленных позиций. Штурмовики шли в бой, готовясь к встрече со шквальным огнем и лютой ненавистью, но не с бесчеловечностью, переступающей все мыслимые границы. Они обнаружили то, что не поддается пониманию и оправданию - тела мирных жителей со связанными руками и следами пыток.

Напомним, населенный пункт был освобожден окончательно 17 января. Освобождая Курскую область, военнослужащие мотострелкового подразделения захватили значительное количество трофейного западного вооружения, включая пулеметы.

#ВС РФ #освобождение #Курская область #Европа #мирные жители #Иностранные наемники #русское поречное #зверства наемников
