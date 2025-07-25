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Бастрыкин рассказал о количестве преступлений ВСУ в Курской области

Среди фигурантов есть также иностранные наемники.
Владимир Рубанов 2025-07-25 07:17:21
© Фото: Telegram/sledcom_press

Российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Среди фигурантов есть также иностранные наемники. Дела включают обстрелы и другие категории преступлений.

Более 330 мирных жителей погибли в результате вторжения боевиков в Курскую область, сообщил Бастрыкин. Свыше 550 человек пострадали, включая 25 несовершеннолетних.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.

Владимир Путин заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а виновные - наказаны. Преступления ВСУ в Курской области и других приграничных регионах расследуются военными следственными органами СК России.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #Александр Бастрыкин #Уголовные дела #Следственный комитет РФ
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