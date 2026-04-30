Путину показали макет участка трубы, по которой шли бойцы в операции «Поток»

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку «Герои спецоперации: подвиг единства» в Манеже в Москве. Ему продемонстрировали среди прочего макет участка трубы, по которой в тыл врага заходили российские штурмовики в операции «Поток» в Курской области.

Посмотреть вплотную на трубу может каждый. И примерить на себя, как это - пройти по ней в полном снаряжении и при сильном недостатке воздуха полтора десятка километров.

Выставка организована на площадке марафона «Знание. Первые». Также там представлены личные вещи бойцов и иные предметы из зоны проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что операцию «Поток» увековечили в Курске - в центральной части города установили арт-объект из отпиленного участка трубы длиной около метра. Соответствующую экспозицию открывали и в Центральном музее Вооруженных сил в Москве.