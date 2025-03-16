Герои идут в обход: как прошла операция по освобождению Суджи «Поток»

На этой неделе была освобождена Суджа. Над центром города поднят российский флаг. Суджа стала самым большим населенным пунктом Курской области и единственным городом, оказавшимся под контролем ВСУ после атаки на наше приграничье 6 августа 2024 года.

В оккупации жители Суджи провели долгие 215 дней. Местные встречали наши подразделения со слезами на глазах, и все говорят об одном - дождались своих, освободителей. Рассказывали, как ВСУ устраивали в жилых домах опорники, как грабили, убивали и издевались над мирными. Боевики на оккупированных территориях не стеснялись избивать молодых мужчин, подозревая в связях с военными. Любого могли увести неизвестно куда и больше их никто не видел.

И потому, выдавливая ВСУшников в сторону границы, наши бойцы не были настроены проявлять к ним снисхождения. В плен берут только тех, кто сразу поднимает руки. Если начинают сопротивляться - без разговоров уничтожают.

Переломным моментом в сражении за Суджу стала операция «Поток», которая, однозначно, войдет в учебники истории, как пример невероятного мужества и отчаянной храбрости наших солдат. 600 наших бойцов, в полусогнутом состоянии, в полном обмундировании и экипировке прошли более полутора десятка километров по неработающей газовой трубе и, выйдя на поверхность, ударили в тыл противника.

К операции готовились около двух месяцев. Сначала выжгли в трубе остатки газа, просверлили там вентиляционные ходы, затащили запасы воды, продовольствия и боеприпасы. Штурмовики провели внутри трубы шесть суток - четыре дня заходили туда малыми группами, чтобы ВСУ не засекли скопление людей. Потом шли по узкой трубе 15 километров.

В трубе заранее вырезали отверстие для выхода. Как только поступила команда на штурм, изнутри пробили слой грунта и через воронку в земле оказались в тылу противника.

«Никакой дрон не видел где точки выхода. Все находилось под землей. А как поступила команда, ребята это пробили, мы вышли в лесополосу и пошли зачищать», - рассказал врио командира штурмовой роты 30-го мотострелкового полка с позывным Спартак.

Удерживали захваченный плацдарм до похода основных сил. И как только российские бойцы вышли из трубы и начали штурмовать опорники - враг дрогнул и побежал прочь.

Сейчас в Судже идет зачистка города от мелких групп боевиков - тех кто отбился от отступающих отрядов, кто успел переодеться в гражданское, и прячется по подвалам.

Оборона ВСУ треснула, следом посыпался и весь фронт. И вот так, поселок за поселком, сейчас продвигается Армия России в Курском приграничье.