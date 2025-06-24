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В ЦМВС открыли экспозицию об операции «Поток» в Курской области

В марте 2025 года бойцы подразделений ВС РФ прошли в тяжелых условиях около 14 км под землей по газопроводу в Курской области в рамках операции «Поток». Само инженерное сооружение использовалось для выхода в тыл украинских вооруженных формирований и участия в штурме Суджи.
Юлия Семина 2025-06-24 14:20:41
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном музее Вооруженных сил открылась новая экспозиция, посвященная одной из самых дерзких операций в Курской области - «Поток». Ее центральным элементом стал подлинный фрагмент газовой трубы, через которую бойцы продвигались в тыл противника.

Труба, доставленная из района Суджи в Курской области, использовалась для скрытного выхода группы бойцов. Шесть суток они преодолевали маршрут по подземным коммуникациям - в грязи и копоти, часто ползком, а порой на электросамокатах. Боеприпасы и провизию доставляли на тележках. Высота трубы - всего около полутора метров.

На торжественном открытии присутствовали участники спецоперации, ветераны, юнармейцы и представители Минобороны.

«Когда мы услышали, как все было организовано, весь наш взвод был поражен. Тактика - просто мурашки по коже», - признался один из военнослужащих, побывавший на месте событий.

Грязь, копоть, тяжелый воздух - так наши бойцы шли 14 километров по подземному газопроводу в самый тыл противника, чтобы взять укрепрайон врасплох. Операция «Поток» проведена 8 марта 2025 года в районе Суджи Курской области. Участвовали спецназ «Ахмат», «Восток», «Ветераны», 30-я мотострелковая, 11-я и 106-я бригады, морская пехота. На выходе из трубы - промзона, с которой и началось наступление. Суджа была захвачена врасплох, бойцы освободили сразу несколько населенных пунктов: Черкасское, Поречное, Правда, Михайловка и Мартыновка.

Перед началом операции пришлось остановить подачу газа, выкачать остатки, закачать кислород и оборудовать выходы на поверхность. Чтобы замаскировать шум, отвлекали противника огнем РСЗО «Град». Операция «Поток» стала примером военного мужества, который должен войти в учебники истории.

#музей #Курская область #наш эксклюзив #труба #поток #цмвс
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