В ЦМВС открыли экспозицию об операции «Поток» в Курской области

В Центральном музее Вооруженных сил открылась новая экспозиция, посвященная одной из самых дерзких операций в Курской области - «Поток». Ее центральным элементом стал подлинный фрагмент газовой трубы, через которую бойцы продвигались в тыл противника.

Труба, доставленная из района Суджи в Курской области, использовалась для скрытного выхода группы бойцов. Шесть суток они преодолевали маршрут по подземным коммуникациям - в грязи и копоти, часто ползком, а порой на электросамокатах. Боеприпасы и провизию доставляли на тележках. Высота трубы - всего около полутора метров.

На торжественном открытии присутствовали участники спецоперации, ветераны, юнармейцы и представители Минобороны.

«Когда мы услышали, как все было организовано, весь наш взвод был поражен. Тактика - просто мурашки по коже», - признался один из военнослужащих, побывавший на месте событий.

Грязь, копоть, тяжелый воздух - так наши бойцы шли 14 километров по подземному газопроводу в самый тыл противника, чтобы взять укрепрайон врасплох. Операция «Поток» проведена 8 марта 2025 года в районе Суджи Курской области. Участвовали спецназ «Ахмат», «Восток», «Ветераны», 30-я мотострелковая, 11-я и 106-я бригады, морская пехота. На выходе из трубы - промзона, с которой и началось наступление. Суджа была захвачена врасплох, бойцы освободили сразу несколько населенных пунктов: Черкасское, Поречное, Правда, Михайловка и Мартыновка.

Перед началом операции пришлось остановить подачу газа, выкачать остатки, закачать кислород и оборудовать выходы на поверхность. Чтобы замаскировать шум, отвлекали противника огнем РСЗО «Град». Операция «Поток» стала примером военного мужества, который должен войти в учебники истории.