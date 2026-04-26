Турецкие отели оказались под угрозой закрытия из-за пожарных норм

Турецкие отельеры могут столкнуться с риском массовых закрытий гостиниц из-за обновленных и более жестких противопожарных требований. Об этом пишет газета Ekonomim. Речь идет о новых правилах, введенных после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая, где в пожаре погибли более 70 человек. Власти потребовали от владельцев гостиниц привести их в соответствие с новыми нормами до 31 мая. Опоздавших лишат лицензии, а отели закроют.

«Крайний срок предоставления пожарных отчетов - 31 мая, однако многие объекты не успевают пройти проверки из-за высокой нагрузки», - говорится в публикации издания.

В туристическом секторе предлагают компромиссный вариант - сохранить лицензии для тех объектов, которые подали заявки до дедлайна, но не успели пройти проверку из-за очередей, пишет издание.

Трагедия в Карталкае произошла 21 января 2025 года. Огонь вспыхнул поздно ночью, когда отдыхающие спали. После завершения расследования власти приняли решение снести отель. Эксперты оценили состояние здания и пришли к выводу, что восстановить его нельзя.