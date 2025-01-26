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Владелец отеля в Турции обвинил повара, электрика и охранников в трагедии

Погибли 79 человек, среди которых 36 детей.
Ирина Егорова 2025-01-26 11:45:53
© Фото: Mustafa KayaXinHua, Global Look Press

Виновниками пожара, который унес жизни 79 человек в турецком отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, стал персонал. Так считает владелец заведения Халит Эргюль. По его словам, сказанным в суде, в трагедии виноваты шеф-повар, электрик, охранник, менеджер и кухонные работники. Шеф-повар может быть виноват, так как он отвечает за электроприборы на кухне, а электрик - за оповещатели и кнопки пожарной сигнализации.

«В своем заявлении Эргюль особенно обвинил шеф-повара, кухонный персонал, электрика отеля и охранников», - пишет газета Karar.

Пожар охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу 21 января ночью. В отеле на момент ЧП было 238 гостей. Погибли 79 человек, среди которых 36 детей. После пожара задержали четырех человек, в том числе владельца гостиницы. Расследование дела продолжаются, всего арестовано 15 человек. В стране 22 января был объявлен траур по жертвам трагедии. Из-за сильных повреждений власти приняли решение снести 12-этажный отель Grand Kartal, который был построен в 1978 году.

#в стране и мире #пожар #Турция #курорт #отель #горные лыжи
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