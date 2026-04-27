NYP: гости ужина в Белом доме забрали с собой алкоголь во время эвакуации

Действия гостей зафиксировала камера видеонаблюдения.
Виктория Бокий 27-04-2026 07:49
© Фото: Yuri Gripas, Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Присутствовавшие на торжественном ужине в Белом доме, где 26 апреля произошла стрельба, успели захватить с собой бутылки с алкоголем во время эвакуации. Об этом пишет The New York Post.

По данным газеты, пока одни участники мероприятия покидали банкетный зал отеля Washington Hilton из-за стрельбы, другие подошли к столу с едой и напитками. Они вышли из помещения только после того, как забрали с собой алкоголь.

Отмечается, что действия гостей зафиксировала камера видеонаблюдения, и кадры быстро разлетелись по всему интернету. Как добавили авторы статьи, личности прихвативших горячительные напитки во время эвакуации пока установить не удалось.

Известно, что мнения в социальных сетях о гостях разделились. Одни считают постыдными подобные действия, а другие, наоборот, выразили одобрение, добавив, что цена участия в торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом превысила $350, а мероприятие закончилось раньше времени.

Напомним, ночью 26 апреля произошла стрельба в Белом доме во время торжественного ужина с корреспондентами. В тот день вооруженный несколькими видами оружия житель Калифорнии Коул Томас Аллен напал на контрольно-пропускной пункт официальной резиденции американского лидера.

По информации американских СМИ, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа критиковал его за отказ помогать Украине. По той же причине задержанный негативно отзывался и о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
