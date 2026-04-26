Трамп показал кадры инцидента со стрельбой с камер наблюдения

Президент США Дональд Трамп выложил кадры инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton. В это время американский лидер присутствовал там вместе с супругой Меланией.

В фойе возле зоны досмотра начинается переполох. Охрана выхватывает оружие и перемещается ближе в подозреваемому. Позже он будет задержан.

По мнению американского президента, здание не было защищено должным образом. Он добавил, что раненный при стрельбе офицер чувствует себя хорошо.

Ранее в сети появились кадры, на которых подозреваемый уже обезврежен и лежит на полу. Во время задержания пострадал один офицер Секретной службы США.

Во время ужина, организованного Ассоциацией корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton с участием Трампа, раздались выстрелы. Американского лидера оперативно эвакуировали с места происшествия.