Al Mayadeen: Иран предложил трехэтапную формулу переговоров

Первый этап переговоров сосредоточен на прекращении войны, второй касается управления Ормузским проливом, третий связан с обсуждением ядерной программы Ирана.
Сергей Дьячкин 27-04-2026 04:29
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Global Look Press

Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Иран уведомил посредников о переговорном формате, основанном на трех этапах», - говорится в материале.

Уточняется, что если Вашингтон примет указанный формат, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с трехэтапной формулой. Согласно инициативе, первый этап переговоров сосредоточен на прекращении войны и получении гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.

В случае достижения договоренностей стороны перейдут ко второму этапу. Будет обсуждаться, как управлять Ормузским проливом после окончания войны в координации с Оманом «для создания новой правовой системы».

По сообщению телеканала, третий этап связан с обсуждением ядерной программы Ирана. Он не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в распоряжении Ирана остается около трех дней до того, как будет нанесен удар по объектам нефтяной инфраструктуры. По мнению Трампа, в настоящее время преимущество в переговорном процессе принадлежит Соединенным Штатам. Он заявлял о получении нового предложения от Ирана после отмены переговоров. Американский лидер во время разговора с журналистами отметил, что у Ирана не должно быть разработок ядерного оружия. 

До этого Трамп заявил, что отменил визит своих представителей в Пакистан для переговоров с иранской стороной. Причинами он назвал чрезмерные временные затраты на дорогу и собственную высокую занятость. Кроме того, по его словам, в руководстве Исламской Республики наблюдается «хаос и острейшая внутренняя борьба». Трамп высказал мнение, что никто не может толком определить, кто там настоящий лидер, включая самих иранцев.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Тегеран #Иран #переговоры #Ормузский пролив #военный конфликт #ядерная программа Ирана
