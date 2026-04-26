Трамп пообещал Ирану удар по нефтяной инфраструктуре через три дня

Американский лидер убежден, что сейчас Вашингтону принадлежит преимущество в переговорном процессе.
Сергей Дьячкин 26-04-2026 23:15
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Global Look Press

В распоряжении Ирана остается около трех дней до того, как будет нанесен удар по объектам нефтяной инфраструктуры. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

«У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура взорвется», - заявил президент США.

По мнению Трампа, в настоящее время преимущество в переговорном процессе принадлежит Соединенным Штатам. Он заявлял о получении нового предложения от Ирана после отмены переговоров. Американский лидер во время разговора с журналистами отметил, что у Ирана не должно быть разработок ядерного оружия. 

Ранее американский лидер выразил сильное разочарование в НАТО. Он подчеркнул, что Вашингтон вложил «триллионы долларов, чтобы защитить Европу от России», однако НАТО она не помог в боевых действиях против Ирана. Также он отметил, что США не нуждались в помощи, а призыв помочь он сделал просто для того, чтобы проверить, кто из Альянса на него откликнется.

До этого Трамп заявил, что отменил визит своих представителей в Исламабад для беседы с иранской стороной. Причинами он назвал чрезмерные временные затраты на дорогу и собственную высокую занятость. Кроме того, по его словам, в руководстве Исламской Республики наблюдается «хаос и острейшая внутренняя борьба». Трамп высказал мнение, что никто не может толком определить, кто там настоящий лидер, включая самих иранцев.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #Вашингтон #переговоры #нефтяная инфраструктура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
