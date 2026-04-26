Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана после отмены переговоров

Вашингтон продолжает занимать позицию о запрете Исламской республике разрабатывать атомное оружие.
Андрей Юдин 26-04-2026 00:48
© Фото: Ken Cedeno, Pool via Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана после отмены поездки американских переговорщиков в Пакистан.

«Что интересно, сразу же после того, как я отменил это, через десять минут у нас был новый документ, гораздо лучше », - рассказал глава Белого дома.

Трамп во время разговора с журналистами отметил, что у Ирана не должно быть разработок ядерного оружия. Кроме того, у Вашингтона на переговорах есть преимущества.

Ранее президент США сообщил, что отменяет визит представителей США в Пакистан. Он сослался на временные затраты для преодоления пути и собственную занятость.

Сами же переговоры должны состояться в понедельник, а иранскую сторону в переговорах представит глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #переговоры
