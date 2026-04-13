В Совбезе заявили о продовольственной угрозе из-за конфликта в Иране

В Совбезе предложили наращивать сотрудничество с дружественными странами через создание совместных продовольственных резервов.
Ян Брацкий 13-04-2026 12:03
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности для Российской Федерации. Таким мнением поделился заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников. С другой стороны, полагает он, происходящее в странах Персидского залива может открыть новые перспективы перед российскими агропроизводителями.

«Текущая ситуация на Ближнем Востоке, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой - открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей», - приводит его слова агентство Интерфакс.

По словам Масленникова, уже сейчас необходимо наращивать сотрудничество с дружественными Москве странами. Прежде всего, это страны БРИКС и ЕАЭС. Не лишним будет создание совместных с ними продовольственных резервов, предложил замсекретаря Совбеза РФ. По его оценке, нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности нашей страны со стороны внешних сил.

Вместе с тем Россия относится к странам наиболее обеспеченным. Уже сейчас достигнуты показатели самообеспеченности по основным видам продовольствия, уточнил Масленников. Россия также может себе позволить увеличить поставки продовольствия в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Накануне ситуацию в Ближневосточном регионе по телефону обсудили президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан. В разговоре глава Исламской Республики оценил состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде ирано-американские переговоры и выразил признательность за принципиальную российскую позицию. Он также поблагодарил Россию за гумпомощь, оказанную иранскому народу. Путин подчеркнул готовность и дальше содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

#Ближний Восток #Иран #Совбез #брикс #Продовольствие
