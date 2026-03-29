Telegraph: конфликт в Иране грозит кризисом на рынке удобрений

Затягивание конфликта в Иране еще хотя бы на месяц грозит кризисом на мировом рынке удобрений. С таким утверждением выступила газета The Telegraph.

По информации издания, уже прекращены поставки мочевины, аммиака и серы. Это можно назвать катастрофой, поскольку в Северном полушарии наступает посевной сезон. Ощутит негативные последствия и Австралия, где на носу зимние посевы.

«Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра, но, если война продлится еще месяц или больше, это будет действительно чудовищный кризис, подобного которому никто из нас прежде не видел», - рассказал в беседе с газетой руководитель отдела торговли и рынков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасиан.

Ранее в МВФ уже предупредили о риске значительного повышения цен на продовольствие в связи с нарушением логистики из-за блокировки Ормузского пролива. В США уже сообщили о о росте стоимости топлива.

Иран разрешил проход через Ормузский пролив танкерам дружественных стран, в частности - России, Китая и Индии.