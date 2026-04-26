Трамп анонсировал пресс-конференцию после эвакуации из-за стрельбы

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию после инцидента со стрельбой во время приема в отеле Washington Hilton. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Через 30 минут я проведу пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома. Первая леди, вице-президент и все члены кабинета чувствуют себя прекрасно. Мы обратимся к вам через полчаса», - написал американский лидер.

Он добавил, что эвакуация проводилась по протоколу. Трамп пообещал повторно организовать мероприятие Ассоциации корреспондентов при Белом доме, которое ему пришлось спешно покинуть, в течение ближайших 30 дней.

Напомним, во время приема раздались выстрелы. Трампа и его супругу Меланию срочно эвакуировали. Правоохранительные органы сообщили о задержании вооруженного мужчины.