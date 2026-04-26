МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп анонсировал пресс-конференцию после эвакуации из-за стрельбы

Американского лидера спешно вывели с официального мероприятия после звуков выстрелов.
Константин Денисов 26-04-2026 04:58
© Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию после инцидента со стрельбой во время приема в отеле Washington Hilton. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Через 30 минут я проведу пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома. Первая леди, вице-президент и все члены кабинета чувствуют себя прекрасно. Мы обратимся к вам через полчаса», - написал американский лидер.

Он добавил, что эвакуация проводилась по протоколу. Трамп пообещал повторно организовать мероприятие Ассоциации корреспондентов при Белом доме, которое ему пришлось спешно покинуть, в течение ближайших 30 дней.

Напомним, во время приема раздались выстрелы. Трампа и его супругу Меланию срочно эвакуировали. Правоохранительные органы сообщили о задержании вооруженного мужчины.

#сша #Дональд Трамп #полиция #пресс-конференция #выстрелы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 