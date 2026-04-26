Трампа срочно эвакуировали с приема из-за выстрелов

Главу Белого дома Дональда Трампа под выстрелы срочно вывели с мероприятия Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Отель Washington Hilton, где оно проходило, эвакуирован.

Как следует из кадров трансляции, раздались громкие звуки, на что первые лица страны сначала никак не отреагировали, а затем началась неразбериха.

Сотрудники Секретной службы США увели со сцены президента, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Отмечается, что силовики обезвредили вооруженного человека.

«Кто-то со значком агента Секретной службы сказал, что был стрелок в здании, но не в комнате. И этот стрелок был остановлен», - сообщил корреспондент телеканала CNN с места событий.

Изначально сообщалось как о выстрелах, так и о взрывах. Другие подробности инцидента пока отсутствуют.