Трамп назвал причины разочарования в НАТО

Американский лидер упрекнул страны Альянса в том, что они не пришли на помощь с Ираном, когда их попросили об этом.
Глеб Владовский 26-04-2026 19:30
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выразил сильное разочарование в НАТО. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

«Я очень разочарован в НАТО, поскольку они не были (на Ближнем Востоке - Прим. ред)», - сказал глава государства.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон вложил «триллионы долларов, чтобы защитить Европу от России», однако НАТО она не помог в боевых действиях против Ирана. В то же время он отметил, что США не нуждались в помощи, а призыв сделал помочь просто, чтобы проверить, кто откликнется из Альянса.

Ранее Трамп заявил, что отменил визит своих представителей в Исламабад для беседы с иранцами. Причинами он назвал чрезмерные временные затраты на дорогу и собственную высокую занятость. Кроме того, по его словам, в иранском руководстве наблюдается «хаос и острейшая внутренняя борьба». 

#в стране и мире #НАТО #сша #Дональд Трамп #Иран
