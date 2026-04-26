Трамп назвал причины разочарования в НАТО

Президент США Дональд Трамп выразил сильное разочарование в НАТО. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

«Я очень разочарован в НАТО, поскольку они не были (на Ближнем Востоке - Прим. ред)», - сказал глава государства.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон вложил «триллионы долларов, чтобы защитить Европу от России», однако НАТО она не помог в боевых действиях против Ирана. В то же время он отметил, что США не нуждались в помощи, а призыв сделал помочь просто, чтобы проверить, кто откликнется из Альянса.

Ранее Трамп заявил, что отменил визит своих представителей в Исламабад для беседы с иранцами. Причинами он назвал чрезмерные временные затраты на дорогу и собственную высокую занятость. Кроме того, по его словам, в иранском руководстве наблюдается «хаос и острейшая внутренняя борьба».