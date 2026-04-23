Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков. Такая работа проходит не по команде, а по готовности расчета. Следом расчет накрыл другую цель - опорный пункт ВСУ.

Для продолжения ведения огня САУ перемещается на другую позицию. За один боевой выезд - несколько огневых точек. Самоходная артустановка работает как кочующее орудие. При выполнении задачи «Мста» практически всегда находится в движении. Это помогает не попасть под ответный огонь противника. Но если происходит обратное, то экипаж всегда готов к отражению атак FPV-дронов украинских боевиков.

«Стояли и стреляли на огневой позиции. Прилетел ударный дрон. Из коробочки все выскочили. По нему отстрелялись. Вернулись в коробочку. Выполнили задачу и уехали», - рассказал командир САУ «Мста-С» 73-й артиллерийской бригады с позывным Брат.

Расчет САУ «Мста-С» 73-й артиллерийской бригады поддерживает наступление штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении. За последние сутки бойцы группировки войск «Запад» продвинулись в сторону Святогорска и Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Под контролем ВС РФ находится уже более 70% города. С северо-востока подразделения атакуют вглубь Славянско-Краматорской агломерации, отрезая снабжение ВСУ из тыловых районов.

На подступах к Боровому в Харьковской области вместе со своим подразделением работает штурмовик 423-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Нохча.

«Живая сила противника для нас особо не помеха. Как бы они ни окапывались, в любом случае всему есть свой конец. Мы до них в любом случае доберемся, как бы они ни оборонялись. Да, они окапываются и стараются сопротивляться, но все равно наступление идет с нашей стороны. Для нас это не проблема. Самое главное - у нас есть сплоченность. Прикрываем спины друг друга, помогаем. Живем как одна семья», - сказал штурмовик.

В основном на этом направлении штурмовики 423-го гвардейского мотострелкового полка выбивают противника из лесополосы. Младший сержант подписал контракт меньше года назад. Приехал помочь своим братьям, землякам из Чеченской Республики. Даже после ротации с боевых позиций с автоматом не расстается.

«Пока штурмовики тройками заходят в лесополосу и тройками атакуют противника, в небе работают наши "птички". Конкретно этот дрон осуществляет разведку и координирует пехоту», - рассказал корреспондент «Звезды» Николай Кугук.

Дроны - одна из основных угроз для штурмовых подразделений. Если раньше противник превосходил наши силы в воздухе, то теперь положение зеркальное. Не пугают штурмовиков и тяжелые гексакоптеры противника.

«От дронов в основном защищаемся РЭБом и ружьями. На этапе штурма нас прикрывают ружьями. Также сейчас наши дроны используют сетки. Против камикадзе их использовать сложно. В основном сетками подавляем "Бабу-ягу"», - сказал командир взвода 423-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Еж.

В Харьковской области штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продвигаются в районе населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Шийковка и Новосергеевка. За последние сутки здесь наши бойцы разбили три механизированные бригады ВСУ и две бригады теробороны противника. Также уничтожили два склада боеприпасов. В ходе боев украинские боевики потеряли практически 200 военнослужащих и целый ряд автомобилей и артиллерийских орудий.