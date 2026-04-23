МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Генетический банк популяций пчел создают российские ученые

Криобанки семени пород пчел помогут в сохранении экологии и агропромышленного комплекса.
Андрей Юдин 23-04-2026 04:40
© Фото: Sebastian Willnow, dpa, Global Look Press

Созданием генетического резерва основных пород медоносных пчел, разводимых в России, занимаются в Федеральном научном центре пчеловодства. Об этом сообщило РИА Новости.

Как ответили агентству в учреждении, в Криобанке спермы медоносной пчелы ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» на данный момент хранится 300 образцов семени трутней основных пород медоносных пчел, и хранилище ежегодно пополняется.

В криобанке находятся генетические образцы таких пород, как серая горная кавказская, краинская (карника), карпатская, дальневосточная, башкирская, а также породный тип «Приокский» среднерусской породы пчел.

Важную роль сейчас имеет сохранение и восстановление пчелиной популяции, а массовая гибель насекомых является угрозой для экосистемы и агропромышленного комплекса. Как отмечает центр пчеловодства, криобанки в свою очередь показывают потенциал в решении проблемы сохранения пчел.

«Их использование позволяет создавать генетический резерв, обеспечивать сохранение биологического разнообразия и проводить фундаментальные исследования в области экологии и генетики пчел», - подчеркнули в учреждении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии и Чувашии был мор пчел из-за обработки полей ядовитыми химикатами. В четырех районах Башкирии ситуация приняла форму экологической катастрофы.

#в стране и мире #экология #пчелы #сохранение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 