Генетический банк популяций пчел создают российские ученые

Созданием генетического резерва основных пород медоносных пчел, разводимых в России, занимаются в Федеральном научном центре пчеловодства. Об этом сообщило РИА Новости.

Как ответили агентству в учреждении, в Криобанке спермы медоносной пчелы ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» на данный момент хранится 300 образцов семени трутней основных пород медоносных пчел, и хранилище ежегодно пополняется.

В криобанке находятся генетические образцы таких пород, как серая горная кавказская, краинская (карника), карпатская, дальневосточная, башкирская, а также породный тип «Приокский» среднерусской породы пчел.

Важную роль сейчас имеет сохранение и восстановление пчелиной популяции, а массовая гибель насекомых является угрозой для экосистемы и агропромышленного комплекса. Как отмечает центр пчеловодства, криобанки в свою очередь показывают потенциал в решении проблемы сохранения пчел.

«Их использование позволяет создавать генетический резерв, обеспечивать сохранение биологического разнообразия и проводить фундаментальные исследования в области экологии и генетики пчел», - подчеркнули в учреждении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии и Чувашии был мор пчел из-за обработки полей ядовитыми химикатами. В четырех районах Башкирии ситуация приняла форму экологической катастрофы.