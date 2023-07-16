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На грани экокатастрофы: почему в Башкирии и Чувашии миллионами погибают пчелы

Ярослава Коценко
Елизавета Кондрикова
21:11 16.07.2023
Пчелы погибают, не долетая до ульев, из-за обработки полей ядовитыми химикатами.
На грани экокатастрофы: почему в Башкирии и Чувашии миллионами погибают пчелы
© Фото: ТРК «Звезда»
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Сразу в нескольких регионах России пчеловоды жалуются на настоящий мор пчел: погибают целые пасеки, что измеряется в миллионах медоносных насекомых. В особенности под угрозой находится мед из Башкирии и Чувашии.

В четырех районах Башкирии подобная ситуация приняла форму настоящей экологической катастрофы: уже погибло более пятисот семей пчел, а это, даже по самым скромным подсчетам, миллионы особей.

По словам пчеловода Фануса Шаймуратова, в этом году особенно заметна поголовная гибель пчел, неизвестно, будут ли пчеловоды держать их в следующем году.

У Тагира Валеева, председателя пчеловодов Кармасалинского района, ситуация идентичная. У него погибло 30 семей пчел. Ситуация с гибелью насекомых повторяется из года в год, причина одна - обработка полей химикатами. От пасек до рапсовых полей порядка 1,5 км.

Пчеловод говорит, что обработка полей ведется «беспрестанно, бесконтрольно, без оповещения». Жильцы не знают, куда обращаться с подобной проблемой.

Гибель пчел происходит следующим образом: многие пчелы летят на поля, обработанные химикатами, после чего не могут вернуться, те же, что вернулись кормят отравленным медом других пчел. Погибают целые семьи пчел.

По закону, аграрии обязаны уведомлять об обработках посевов пестицидами. Причем по определенным правилам. Все, кто проживает в радиусе семи километров, должны не позднее, чем за три дня до начала обработки, получить информацию о дате и месте обработки, а также с обязательным указанием наименований пестицидов и дозировке. И самое важное для пчеловодов - сколько дней после пчел держать в изоляции.

На фоне поголовной гибели пчел аграриев в Башкирии подозревают в грубом нарушении законодательства РФ.

Руслан Каипкулов, начальник отдела инспекционного контроля по пчеловодству РБ, с уверенностью указывает на нарушение применения регламента препаратов.

«В некоторых случаях были днем обработки, когда особенно активно идет лет пчел. В некоторых местах где отравы были, пчеловоды были не предупреждены должным образом, как положено законом о пчеловодстве РФ», - объясняет ситуацию Каипкулов.

Такая же проблема с массовым мором пчел и в Цивильском муниципальном округе Чувашии. Там поля обработали бореем. Этот препарат относится к третьему классу опасности для людей, и к первому - для пчел. Как итог 190 пасек, а это 1,5 тысячи семей пчел отравлены. Симптомы как под копирку: прилетают с медосбора в агонии. Большинство умирает, не долетев до пасеки.

Пчеловоды называют нынешнее положение настоящей трагедией для людей, особенно для всех пчеловодов. По большей части, пострадавшие пчеловоды - пенсионеры. И их многолетний труд уничтожен. Теперь и они остались без источников дохода, и потребители могут лишиться знаменитого башкирского и чувашского меда. Последний отравленный урожай отправлен на экспертизу вместе с погибшими пчелами. Если вина аграриев подтвердится, их ожидают большие штрафы.​

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