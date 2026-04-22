Украинский дрон упал во дворе жилого дома в Курске

Украинский беспилотник упал во дворе жилого многоквартирного дома в центре Курска, обломки повредили крышу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«К счастью, беспилотник не сдетонировал», - подчеркнул глава региона.

Службы эвакуировали 36 жителей. В пункте временного размещения находятся семь человек, остальные уехали к родственникам. Власти рассчитывают, что жители вскоре вернутся домой.

В ходе ночной атаки беспилотников ВСУ в Самарской области произошло обрушение подъезда - в жилой дом ударил украинский дрон. Там, по последним данным, пострадали 12 человек, включая детей. Еще два человека остаются под завалами.