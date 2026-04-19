Захарова: Италия много лет пребывает в состоянии анабиоза

Италия на протяжении многих лет пребывает в состоянии анабиоза из-за пропаганды ориентированных на Запад СМИ. Такое заявление сделала в разговоре со «Звездой» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они много лет допускали, чтобы западные СМИ, ориентированные на Вашингтон и Лондон, пудрили им мозги. Они пребывают в каком-то состоянии анабиоза. Пора задавать себе вопрос, на какой стороне истории они находятся», - добавила дипломат.

Она отметила, что Рим постоянно вызывает посла РФ по любому поводу, в то же время на реальные проблемы в Италии не реагируют. Захарова также добавила о публикации в Сети высказываний политиков Италии, чтобы показать пример «агрессивной лексики» с их стороны.

«То есть когда они оскорбляют нашу страну, причем делается это на уровне правительства, с их точки зрения, это не только нормально, но мы даже "не имеем права выражать неудовольствия". А если мы их выражаем - то вызывают нашего посла», - сказала Захарова.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов назвал вызов в МИД из-за высказываний Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони «ударом в штангу».