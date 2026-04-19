Захарова: Италия много лет пребывает в состоянии анабиоза

По словам дипломата, Рим регулярно вызывает российского посла по любому поводу, игнорируя реальные проблемы.
Глеб Владовский 22-04-2026 17:09
© Фото: Matteo Nardone, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Италия на протяжении многих лет пребывает в состоянии анабиоза из-за пропаганды ориентированных на Запад СМИ. Такое заявление сделала в разговоре со «Звездой» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они много лет допускали, чтобы западные СМИ, ориентированные на Вашингтон и Лондон, пудрили им мозги. Они пребывают в каком-то состоянии анабиоза. Пора задавать себе вопрос, на какой стороне истории они находятся», - добавила дипломат.

Она отметила, что Рим постоянно вызывает посла РФ по любому поводу, в то же время на реальные проблемы в Италии не реагируют. Захарова также добавила о публикации в Сети высказываний политиков Италии, чтобы показать пример «агрессивной лексики» с их стороны.

«То есть когда они оскорбляют нашу страну, причем делается это на уровне правительства, с их точки зрения, это не только нормально, но мы даже "не имеем права выражать неудовольствия". А если мы их выражаем - то вызывают нашего посла», - сказала Захарова.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов назвал вызов в МИД из-за высказываний Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони «ударом в штангу».

#италия #Мария Захарова #МИД России #наш эксклюзив #Джорджа Мелони
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
