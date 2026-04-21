МИД Италии вызвал посла РФ из-за слов Соловьева о Мелони

МИД Италии сообщил о вызове посла России в Риме Алексея Парамонова мз-за слов телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре страны Джордже Мелони. Об этом сообщил глава итальянского дипведомства Антонио Таяни.

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», - написал Таяни в соцсети Х.

В эфире Соловьев назвал Мелони фашисткой, идиоткой и предательницей. Последнее относилось к ее позиции по иранскому конфликту и касалось главы Белого дома Дональда Трампа. По словам Соловьева, «предательство - второе имя Мелони».

В марте Мелони неудачно попыталась оправдать вторжение США в Иран. По ее словам, дипломатия между Вашингтоном и Тегераном дала трещину из-за того, что за столом переговоров не было Италии.