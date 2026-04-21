МИД Италии вызвал посла РФ из-за слов Соловьева о Мелони

В Риме сочли заявления телеведущего оскорбительными.
Константин Денисов 21-04-2026 23:36
© Фото: Claudio Furlan, Keystone Press Agency, Global Look Press

МИД Италии сообщил о вызове посла России в Риме Алексея Парамонова мз-за слов телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре страны Джордже Мелони. Об этом сообщил глава итальянского дипведомства Антонио Таяни.

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», - написал Таяни в соцсети Х.

В эфире Соловьев назвал Мелони фашисткой, идиоткой и предательницей. Последнее относилось к ее позиции по иранскому конфликту и касалось главы Белого дома Дональда Трампа. По словам Соловьева, «предательство - второе имя Мелони».

В марте Мелони неудачно попыталась оправдать вторжение США в Иран. По ее словам, дипломатия между Вашингтоном и Тегераном дала трещину из-за того, что за столом переговоров не было Италии.

#Россия #италия #владимир соловьев #Посол РФ #Джорджа Мелони
Беспилотинки. Мировые тренды
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Главное управление боевой подготовки
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Подводный флот России. 120 лет
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Броневики СВО. Часть 2
Российские буксиры. Часть 1
Военная приемка. 500-й выпуск
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
