Посол РФ назвал «ударом в штангу» протест МИД Италии из-за Соловьева

Посол России в Италии Алексей Парамонов назвал вызов в МИД из-за высказываний Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони «ударом в штангу».

«В очередной раз итальянские дипломаты попали в штангу с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на Джорджу Мелони», - заявил Парамонов.

Дипломат подчеркнул, что никто из официальных лиц России не позволял себе уничижительных высказываний в адрес Мелони или Италии.

«Судя по всему, попытка раздуть из этого случая международный и политический скандал является следствием работы антироссийских сил внутри итальянского глубинного государства, связанных с Украиной», - добавил он.

Глава итальянского МИД Антонио Таяни вызвал российского посла, чтобы выразить официальный протест в связи с «крайне серьезными и оскорбительными заявлениями» ведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Телеведущий в эфире программы «Полный контакт» назвал Мелони фашисткой, идиоткой и предательницей.