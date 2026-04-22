Посол РФ назвал «ударом в штангу» протест МИД Италии из-за Соловьева

Дипломата вызвали в МИД Италии из-за слов телеведущего о премьер-министре Мелони.
Дима Иванов 22-04-2026 11:25
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Посол России в Италии Алексей Парамонов назвал вызов в МИД из-за высказываний Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони «ударом в штангу».

«В очередной раз итальянские дипломаты попали в штангу с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на Джорджу Мелони», - заявил Парамонов.

Дипломат подчеркнул, что никто из официальных лиц России не позволял себе уничижительных высказываний в адрес Мелони или Италии.

«Судя по всему, попытка раздуть из этого случая международный и политический скандал является следствием работы антироссийских сил внутри итальянского глубинного государства, связанных с Украиной», - добавил он.

Глава итальянского МИД Антонио Таяни вызвал российского посла, чтобы выразить официальный протест в связи с «крайне серьезными и оскорбительными заявлениями» ведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Телеведущий в эфире программы «Полный контакт» назвал Мелони фашисткой, идиоткой и предательницей.

#в стране и мире #италия #МИД РФ #владимир соловьев #Джорджа Мелони #Алексей Парамонов
