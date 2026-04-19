В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Два цвета на георгиевской ленте - дым и пламя войны, которую вынесли на своих плечах наши деды и прадеды. Это знак вечной признательности поколению победителей и дань памяти тем, кто сокрушил фашизм. В России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка».

«Георгиевская лента - это наш общий символ победы в Великой Отечественной войне. Символ гордости, мужества, символ, который, как мне кажется, сплачивает все наше общество - и старшее поколение, и подрастающее поколение, и каждый с огромной гордостью прикрепляет георгиевскую ленту у самого сердца, носит и помнит о подвигах наших предков», - сказала региональный руководитель Московского отделения "Волонтеров Победы" Виктория Лотарева.

Сегодня символ доблести советских солдат обрел новую силу. Раздавая ленточки, организаторы подчеркивают, что борьба с нацизмом, начатая в 1940 году, продолжается и сейчас. Это визуальный ответ тем, кто пытается переписать историю.

За два десятилетия «Георгиевская ленточка» стала подлинно народной традицией. С ней связана радость Великой Победы, и мы неизменно запускаем акцию в канун 9 Мая. Однако сегодня этот символ требует и мужества - в некоторых странах, и прежде всего на Украине, за него преследуют и подвергают насилию.

«Для наших бойцов, защитников в зоне специальной военной операции ленточка стала символом доблести. Они носят ее не только в дни акции, а круглогодично - она вселяет веру в победу и является для них важнейшей духовной опорой», - заявил генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Акция «Георгиевская ленточка» охватила не просто всю страну, а буквально весь мир. В этом году символ воинской славы раздают в 89 регионах России - от Дальнего Востока до Калининграда, а также более чем в 30 странах мира, включая Индию, Египет, Болгарию и даже Панаму.

«Акция охватит и другие страны - Алжир, Уганду, Панаму, Индию, Болгарию, Катар, Египет, Приднестровье, страны СНГ и многие другие. В ряде недружественных государств, где власти препятствуют публичным форматам, мероприятия пройдут на территориях посольств и "Русских домов". Особо отмечу Приднестровье - там запланирована одна из самых масштабных акций. В Тирасполе пройдет шествие, где пронесут две 100-метровые ленты - в цветах флага республики и георгиевских цветах», - подчеркнула депутат Государственной думы Ольга Занко.

Что касается Москвы, то здесь получить ленточку можно буквально на каждом шагу. Волонтеры уже вышли на центральные площади и в парки.

Одна из таких точек - это Белорусский вокзал. Желающих получить символ Победы действительно много. Волонтер говорит, что люди подходят, берут не только себе, но и для соседей, для пожилых родственников. Причем организаторы в этом году особенно подчеркивают правило ношения. Крепить ленту нужно только на груди, у сердца - на лацкане пиджака или на другой одежде. Не на сумку, не на зеркало заднего вида и уж точно не на обувь, потому что это символ уважения, а не элемент декора.

Как сообщили «Звезде» организаторы, всего в рамках акции по стране будет роздано несколько миллионов лент.

«Говоря об этой акции, мы должны, прежде всего, вспомнить императрицу Екатерину II. Именно она в свое время утвердила этот уникальный цвет - цвет пламени, дыма и пороха, олицетворяющий воинскую славу России. Не зря Георгиевский крест никогда не снимался с груди офицеров и солдат, считаясь самой благословенной наградой. В 1943 году, в период наступления, эта традиция получила духовное продолжение - появился орден Славы. Эти же цвета мы видим на медалях "За победу над Германией" и "За взятие Берлина"», - рассказал руководитель кадетского корпуса имени маршала Жукова Виктор Бондуков.

В этом году часть лент отправят на передовую - вместе с гуманитарной помощью нашим бойцам. Акция продлится вплоть до 9 мая, а за актуальными точками раздачи можно следить на онлайн-карте сайта «Волонтеры Победы».