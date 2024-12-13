ЕСПЧ назвал нарушением свобод запрет георгиевской ленточки на Украине

Запрет на ношение георгиевской ленточки на территории Украины является нарушением свободы самовыражения. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека. Свой вердикт он опубликовал на официальном сайте.

«Хотя данный запрет на Украине ограничил свободу выражения мнений, он находится в пределах усмотрения государства», - говорится в документе.

Напомним, с 2015 года на территории Украины власти активно демонтируют памятники советской эпохи, переименовывают названия улиц в рамках так называемой декоммунизации. Под этот закон попало и ношение георгиевской ленточки.

Активно запрещают этот символ победы в Великой Отечественной войне и в Прибалтике. В Латвии, например, во время празднования 9 мая шесть человек были задержаны за исполнение песен военных лет, ношение георгиевской ленточки и попытки возложить цветы к памятным мемориалам.

Нарваться на серьезные неприятности можно и за прослушивание в собственном автомобиле песен о войне, размещение символов победы на окне или посты в социальных сетях.