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Россиянам напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленты

С 2022 года георгиевская лента официально признана символом воинской славы России.
Сергей Лебедев 2025-05-08 18:31:34
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

В России за публичное осквернение георгиевской ленты предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы или штрафа в размере до пяти миллионов рублей. Об этом в беседе с Life напомнил адвокат Сергей Жорин.

«С 2022 года она официально признана символом воинской славы России. Ее использование допускается только в целях, связанных с исторической памятью», - отметил юрист.

Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявлял, что необходимо не допускать осквернений символов Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это особенно важно, когда Запад все чаще пытается приписать исключительно себе заслугу в победе над нацистами.

Александр Фомин отметил, что на всех возможных уровнях необходимо требовать соблюдения объективной трактовки истории.

#в стране и мире #уголовная ответственность #осквернение #Наказание #георгиевская лента
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