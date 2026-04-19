NYT: визит Вэнса в Пакистан отложен на неопределенный срок

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия ответа со стороны Ирана на их переговорные позиции. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

«Поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для участия во втором раунде переговоров с Ираном была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на позицию США... Переговоры могут возобновиться в любой момент», - говорится в материале.

Отмечается, что сама поездка вице-президента США пока не отменена. Кроме того, по данным издания, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф будет готов участвовать в диалоге с Вашингтоном при условии, что на них будет присутствовать Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран освободить восьмерых женщин, приговоренных к смертной казни. Глава государства отметил, что это решение могло бы стать «отличным началом переговоров».