Иран откажется от переговоров в случае продолжения угроз со стороны США

Иран не будет продолжать переговоры с США, если Вашингтон не перестанет угрожать исламской республике. Об этом заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Президент США Дональд Трамп хочет превратить переговоры в подписание капитуляции. Но мы не приемлем диалог, ведущийся в атмосфере постоянных угроз», - написал Галибаф в соцсети Х.

Он добавил, что Тегеран готов к возобновлению боевых действий. Иранская армия рассматривает такой сценарий.

Ранее Трамп оценил продолжение переговоров как крайне маловероятный вариант развития событий. Глава Белого дома напомнил, что срок 15-дневного перемирия истекает 22 апреля и пригрозил возобновлением боевых действий.