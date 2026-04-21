Иран откажется от переговоров в случае продолжения угроз со стороны США

Тегеран заявил о неприемлемости подхода Вашингтона к диалогу с позиции силы.
Константин Денисов 21-04-2026 04:47
© Фото: Ahmad Kamal, XinHua, Global Look Press

Иран не будет продолжать переговоры с США, если Вашингтон не перестанет угрожать исламской республике. Об этом заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Президент США Дональд Трамп хочет превратить переговоры в подписание капитуляции. Но мы не приемлем диалог, ведущийся в атмосфере постоянных угроз», - написал Галибаф в соцсети Х.

Он добавил, что Тегеран готов к возобновлению боевых действий. Иранская армия рассматривает такой сценарий.

 Ранее Трамп оценил продолжение переговоров как крайне маловероятный вариант развития событий. Глава Белого дома напомнил, что срок 15-дневного перемирия истекает 22 апреля и пригрозил возобновлением боевых действий.

#сша #Дональд Трамп #Иран #переговоры #перемирие
