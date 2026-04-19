Трамп раскритиковал назначение Мандельсона на пост посла в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера назначить Питера Мандельсона послом в США. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я согласен, это был действительно плохой выбор. Тем не менее, еще есть полно времени, чтобы исправиться», - написал глава Белого дома.

Напомним, ранее в Лондоне полиция задержала Питера Мандельсона по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Мандельсон подозревается в передаче Эпштейну секретных сведений из правительства Британии. Дело в отношении Мандельсона возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Накануне Кир Стармер настаивал, что не знал о провале Питером Мандельсоном проверки перед назначением послом в США. После чего два депутата назвали премьера лжецом, за что их выгнали с заседания, согласно парламентскому протоколу.