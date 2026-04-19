МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп раскритиковал назначение Мандельсона на пост посла в США

Президент отметил, что еще есть время, чтобы все исправить.
Вероника Левшина 21-04-2026 08:48
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера назначить Питера Мандельсона послом в США. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я согласен, это был действительно плохой выбор. Тем не менее, еще есть полно времени, чтобы исправиться», - написал глава Белого дома.

Напомним, ранее в Лондоне полиция задержала Питера Мандельсона по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Мандельсон подозревается в передаче Эпштейну секретных сведений из правительства Британии. Дело в отношении Мандельсона возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Накануне Кир Стармер настаивал, что не знал о провале Питером Мандельсоном проверки перед назначением послом в США. После чего два депутата назвали премьера лжецом, за что их выгнали с заседания, согласно парламентскому протоколу.

#в стране и мире #сша #Трамп #Великобритания #посол #стармер #мандельсон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 