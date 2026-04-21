LBC: депутатов выгнали с заседания за обвинение Стармера во лжи

Во время заседания премьер-министр Кир Стармер настаивал, что не знал о провале Питером Мандельсоном проверки перед назначением послом в США.
Андрей Юдин 21-04-2026 03:27
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Global Look Press

Двух депутатов парламента Великобритании, которые назвали премьер-министра Кира Стармера лжецом, выгнали с заседания. Об этом сообщила LBC.

В материале отмечается, что это произошло после выступления Стармера, где политик настаивал, что не знал о провале Питером Мандельсоном проверки перед назначением послом в США. Впоследствии депутаты от правой партии Reform UK Ли Андерсон и от левой партии Your Party Зара Султана назвали премьера лжецом.

Согласно парламентскому протоколу, обличение во лжи других членов парламента запрещено совершать депутатам. Поэтому Андерсон и Султана были вынуждены покинуть заседание.

Ранее сообщалось, что бывшего посла Питера Мандельсона задержали в Лондоне по делу Джеффри Эпштейна. Он подозревается в передаче американскому финансисту секретных сведений из правительства Британии.

#в стране и мире #Великобритания #Джеффри Эпштейн #кир стармер #питер мандельсон
