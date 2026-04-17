CNN: около 20 тысяч моряков и двух тысяч судов застряли в Персидском заливе

У властей есть меньше недели, чтобы вызволить моряков и суда до истечения срока перемирия.
Виктория Бокий 17-04-2026 19:51
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Globallookpress

Около 20 тысяч моряков и двух тысяч судов, перевозящих около 132 млн баррелей нефти, заблокированы в Персидском заливе из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом передает CNN.

Стало известно, что Тегеран объявил об открытии пролива на время действия режима временного прекращения огня между Ираном, США и Израилем. По данным американского телеканала, это даст властям чуть меньше недели, чтобы вытащить моряков и суда до истечения срока перемирия на следующей неделе.

Напомним, перекрытие движения в Ормузском проливе произошла 5 марта из-за американо-израильских бомбардировок Ирана. Беспрепятственно проходить через этот маршрут могли только суда стран-союзниц Ирана, в числе которых Россия, Китай и Индия.

Несколько часов назад сообщалось, что Соединенные Штаты планируют сохранить морскую блокаду Ормуза до тех пор, пока конфликт на Ближнем Востоке не будет полностью урегулирован.

#нефть #Ближний Восток #танкеры #Персидский залив #перемирие #Моряки #суда #морская блокада
