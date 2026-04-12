США продолжат блокировать Иран с моря до конца конфликта с ним

В Белом доме рассчитывают на скорое заключение сделки с Ираном, потому что «большинство ее аспектов уже обговорены».
Ян Брацкий 17-04-2026 16:51
© Фото: Us Navy, U.S. Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press

США планируют сохранить американскую морскую блокаду Ормузского пролива, пока конфликт на Ближнем Востоке не будет полностью урегулирован. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Морская блокада в отношении Ирана продолжит действовать в полную силу до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%», - написал он в соцсети Truth Socia.

Американский лидер анонсировал скорую сделку, поскольку «большинство ее аспектов уже обговорены». Иран в свою очередь сегодня вечером заявил об открытии судоходства через Ормузский пролив для всех судов. «Шлагбаум» будет поднят до тех пор, пока действует режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, уточнили в Тегеране.

Перекрытие Ормузского пролива и вызванный этим событием кризис на мировых энергетических рынках стал новостью №1 всех международных СМИ. Эксперты поочередно просчитывают вероятную стоимость барреля нефти и канистры бензина, а также оценивают ущерб для мирового ВВП.

Одной из самых пострадавших отраслей стала гражданская авиация. Из-за нехватки керосина количество регулярных рейсов сокращается. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, к концу мая по Европе может прокатиться волна отмен авиарейсов. В Италии уже в четырех аэропортах самолеты заправляют выборочно. В первую очередь в небо поднимаются санитарные рейсы и воздушные суда, которым лететь до пункта назначения не дольше трех часов.

