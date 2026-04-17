Иран открыл Ормузский пролив на время прекращения огня в Ливане

Власти Ирана согласились открыть судоходство через Ормузский пролив на время, пока будет действовать режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

«В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», - написал Аракчи в соцсети X.

Иран перекрыл движение танкеров через Ормузский пролив 5 марта, вскоре после начала американо-израильской агрессии против Исламской Республики. Правом беспрепятственного прохода через эту водную артерию могли воспользоваться только суда стран-союзниц Ирана. К таким относятся Россия, Китай и Индия. Для остальных проход был запрещен под страхом уничтожения.

Перекрытие Ормуза мгновенно взвинтило цены на топливо. Через пролив на мировые рынки поставляется до 25% нефти и до трети всего сжиженного природного газа. Стоимость барреля сырой нефти превысила $100. Цена газа в Европе пробила все психологические отметки. США долгое время пытались угрозами заставить Иран открыть пролив и даже ввели его блокаду. Но ограничение американцев продлилось около суток, после чего Белый дом объявил о снятии блокады.

Как долго Ормузский пролив будет оставаться открытым, во многом зависит от властей Израиля. Сегодня Ливан обвинил Тель-Авив в нарушении 10-дневного перемирия. Не менее пяти снарядов ЦАХАЛ упали в приграничном городе Хиям.