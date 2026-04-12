Востоковед назвал открытие Ормуза частью пошаговой деэскалации

Открытие Ираном Ормузского пролива - это поворотный момент в ближневосточном конфликте. Об этом «Звезде» рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук и востоковед Андрей Бархота.

«Я бы рассматривал это как поворотный момент в вооруженном конфликте Ирана с США и Израилем. Переговорный процесс продвигается в плановом режиме. Стороны пришли к некоему соглашению. Если предположить, что все срывается и конфликт продолжается, то для США это означает дополнительные расходы, а для Ирана - разрушение его страны. Есть ощущение, что стороны идут к пошаговой деэскалации», - объяснил Бархота.

Исходя из этих гипотетических договоренностей, Вашингтон и Тегеран постепенно будут сокращать степень накала. Штаты снизят свою военную активность в регионе, а Иран откроет Ормузский пролив, позволив танкерам и грузовым судам беспрепятственно его проходить, уточнил экономист.

«Далее полностью прекращаются боевые действия. Иран и Израиль договариваются о ненападении, Тегеран, очевидно, откажется от ядерного оружия, и все получат что хотели. Иран - прекращение войны и возможность начать развиваться в новой модели, снятие санкций, Израиль получит гарантию ненападения, а США отчитаются о блестящей победе и урегулируют отношения с монархиями Персидского залива», - подытожил Бархота.

Ранее власти Ирана согласились открыть Ормузский пролив на время, пока будет действовать режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. Власти США приветствовали это решение. Однако президент Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана продлится до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о завершении конфликта.