Востоковед назвал открытие Ормуза частью пошаговой деэскалации

Результатом завершения конфликта на Ближнем Востоке должно стать достижение всеми его сторонами своих целей в вопросах безопасности, экономики и политики.
Ян Брацкий 17-04-2026 18:36
© Фото: Андрей Ольферт, РИА Новости

Открытие Ираном Ормузского пролива - это поворотный момент в ближневосточном конфликте. Об этом «Звезде» рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук и востоковед Андрей Бархота.

«Я бы рассматривал это как поворотный момент в вооруженном конфликте Ирана с США и Израилем. Переговорный процесс продвигается в плановом режиме. Стороны пришли к некоему соглашению. Если предположить, что все срывается и конфликт продолжается, то для США это означает дополнительные расходы, а для Ирана - разрушение его страны. Есть ощущение, что стороны идут к пошаговой деэскалации», - объяснил Бархота.

Исходя из этих гипотетических договоренностей, Вашингтон и Тегеран постепенно будут сокращать степень накала. Штаты снизят свою военную активность в регионе, а Иран откроет Ормузский пролив, позволив танкерам и грузовым судам беспрепятственно его проходить, уточнил экономист.

«Далее полностью прекращаются боевые действия. Иран и Израиль договариваются о ненападении, Тегеран, очевидно, откажется от ядерного оружия, и все получат что хотели. Иран - прекращение войны и возможность начать развиваться в новой модели, снятие санкций, Израиль получит гарантию ненападения, а США отчитаются о блестящей победе и урегулируют отношения с монархиями Персидского залива», - подытожил Бархота.

Ранее власти Ирана согласились открыть Ормузский пролив на время, пока будет действовать режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. Власти США приветствовали это решение. Однако президент Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана продлится до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о завершении конфликта.

#сша #Ближний Восток #Иран #переговоры #Ормузский пролив #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
