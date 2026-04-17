В ЕС могут начать отменять авиарейсы из-за топливного кризиса

Европа рискует столкнуться с массовой отменой авиарейсов из-за нехватки топлива уже в конце мая этого года. С таким неблагоприятным прогнозом выступили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Кризис уже подкосил отрасль в Азии, добавили в ведомстве. Там призывают власти стран ЕС принять «все возможные меры» и подготовить скоординированный план на случай введения нормированных поставок авиакеросина.

«Мы также полагаем, что к концу мая в Европе могут начать отменять рейсы из-за нехватки топлива, - отмечается в пресс-релизе IATA.

На восстановление привычного ритма поставок авиационного топлива может уйти несколько месяцев, поэтому рост цен на керосин, а стало быть и на авиабилеты, продолжится. Ранее об этом заявил глава IATA Вилли Уолш. Первые ограничения на заправку топливом уже ввели в четырех аэропорта Италии - в Милане, Венеции, Тревизо и Болонье. Приоритет по заправке отдается санитарным рейсам, государственным перелетам, а также рейсам длительностью не более трех часов.

Ситуация может стать лучше в обозримом будущем. Сегодня власти Ирана согласились открыть судоходство в Ормузском проливе, но на период действия 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем. Прогнозировать ситуацию наперед эксперты не берутся. Перемирие слишком шаткое, и Ормуз может оказаться под замком в любой момент.