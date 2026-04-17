Ливан обвинил Израиль в нарушении 10-дневного перемирия

Ливанское новостное агентство сообщило о падении пяти израильских снарядов в районе города Хиям на юге страны.
Ян Брацкий 17-04-2026 14:07
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Global Look Press

Власти Ливана обвинили Израиль в нарушении 10-дневного перемирия. По информации Бейрута, ЦАХАЛ нанес удары по приграничному городу Хиям. Местное новостное агентство NNA сообщило о падении нескольких снарядов.

«Вражеская артиллерия открыла огонь <...>, что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов», - говорится в публикации.

Это как минимум второй инцидент за последние сутки, уточнили в Ливане. Ранее Армия обороны Израиля обстреляла два населенных пункта на юге соседней страны. Напомним, накануне вечером президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о 10-дневном перемирии. Глава Белого дома отметил свой посреднический вклад и пообещал работать со сторонами конфликта для достижения долговечного мира в регионе.

Израиль ведет боевые действия на юге Ливана с 16 марта. Задействованы сухопутные силы ЦАХАЛ и тяжелая бронетехника. Тель-Авив наносит удары по столице Ливана. Официальная версия - операция против бойцов группировки «Хезболла». Ливанские власти сообщают о большом количестве жертв среди мирного населения.

В этих боях Израиль несет самые ощутимые за последние 40 лет потери. Об этом ранее сообщило издание MWM. «Хезболла» использует тактику ударных беспилотников, нанося урон тяжелым танкам и бронетранспортерам израильских военных. Власти еврейского государства признают отдельные инциденты, но в целом обстановку не комментируют.

#сша #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #перемирие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
