Ливан обвинил Израиль в нарушении 10-дневного перемирия

Власти Ливана обвинили Израиль в нарушении 10-дневного перемирия. По информации Бейрута, ЦАХАЛ нанес удары по приграничному городу Хиям. Местное новостное агентство NNA сообщило о падении нескольких снарядов.

«Вражеская артиллерия открыла огонь <...>, что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов», - говорится в публикации.

Это как минимум второй инцидент за последние сутки, уточнили в Ливане. Ранее Армия обороны Израиля обстреляла два населенных пункта на юге соседней страны. Напомним, накануне вечером президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о 10-дневном перемирии. Глава Белого дома отметил свой посреднический вклад и пообещал работать со сторонами конфликта для достижения долговечного мира в регионе.

Израиль ведет боевые действия на юге Ливана с 16 марта. Задействованы сухопутные силы ЦАХАЛ и тяжелая бронетехника. Тель-Авив наносит удары по столице Ливана. Официальная версия - операция против бойцов группировки «Хезболла». Ливанские власти сообщают о большом количестве жертв среди мирного населения.

В этих боях Израиль несет самые ощутимые за последние 40 лет потери. Об этом ранее сообщило издание MWM. «Хезболла» использует тактику ударных беспилотников, нанося урон тяжелым танкам и бронетранспортерам израильских военных. Власти еврейского государства признают отдельные инциденты, но в целом обстановку не комментируют.