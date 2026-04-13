Блокада и новые амбиции Трампа: что происходит на Ближнем Востоке

США сегодня в пять часов вечера по Москве начали блокаду Ормузского пролива. В Центральном командовании американской армии сообщили, что перехватят любое судно, которое войдет в заблокированную зону. В Белом доме уточнили, что готовы уничтожить иранские корабли по примеру операции против наркоторговцев в Карибском море. В Тегеране в ответ на это заявили, что подготовили достаточное количество ракет для дальнейших боевых действий.

Напомним, когда Белый дом начинал операцию «Эпическая ярость», только ленивый не написал о том, что Трампа к этому подтолкнул успех его операции в Венесуэле. После того, как смены власти в Иране не удалось добиться военным путем, а первый раунд переговоров в Исламабаде закончился безрезультатно, президент США, похоже, опять решил действовать прежними методами.

Накануне Трамп подтвердил, что главным вопросом, по которому стороны не смогли договориться, остается отказ Ирана от оставшихся там запасов обогащенного урана. Хотя ранее президент США неоднократно уверял, что все они находятся глубоко под землей и добраться до них проблематично. Кроме того, он вновь вернулся к прежней риторике, пообещав оставить Иран без электричества на 10 лет, и выразил уверенность, что после этого стороны вернутся за стол переговоров. В ответ на это иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обвинил Вашингтон в том, что там так и вынесли уроков из произошедшего.

Также в ответ на заявления Трампа о морской блокаде Ормузского пролива в КСИР выложили видео, что полностью проконтролируют проход через него всех морских судов. Там же заявили, что накануне едва не уничтожили два американских эсминца, опубликовав якобы записи радиопереговоров с одним из них.



Глава Белого дома продолжает настаивать на том, что военные мощности Ирана серьезно ограничены. Согласно данным, которые приводит The Wall Street Journal, у Ирана по-прежнему остаются в строю свыше 60% ударных скоростных катеров, которые и представляют наибольшую угрозу в Ормузском проливе. Будто в подтверждение этих слов в сети уже появились кадры, как сообщается, горящего американского корабля, который пытался приблизиться к иранскому порту Бендер-Аббас.

Не отпуская идею морской блокады, Трамп заявил, что к Соединенным Штатам в этой операции присоединятся другие страны, но какие именно – не сообщается.

Ранее Axios сообщало, что США на переговорах с Ираном в Пакистане предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. Как пишет издание, разногласия вокруг ядерной программы Ирана остаются ключевым камнем преткновения для достижения мирных договоренностей.