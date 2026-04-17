Автовладельцев предупредили о штрафах за мытье машины на даче

Как объяснила эксперт, грязная вода, оставшаяся после мойки автомобиля, относится к отходам, поскольку содержит опасные вещества: нефтепродукты, моющие вещества, реагенты.
Сергей Дьячкин 17-04-2026 14:00
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press, Global Look Press

Автовладельцам может грозить штраф до 3 000 рублей за мойку машины на дачном участке. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Татьяна Лахтина.

Речь идет о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. За это предусмотрена административная ответственность.

Как объяснила эксперт, грязная вода, которая остается после мойки автомобиля, относится к отходам. Она содержит в себе опасные вещества - нефтепродукты, моющие вещества, реагенты.

Помимо этого, по словам юриста, региональное законодательство может предусматривать административную ответственность за мойку автомобилей в неустановленных местах. К ним относятся и дачные участки.

Ранее россиян предупредили о штрафах за растущий на участке американский ясенелистный клен. Россельхоз признал его растением-вредителем, наряду с борщевиком Сосновского. Эти растения требуют уничтожения, сообщили в ведомстве. Эксперты указывают на опасность данного растения для Москвы, Подмосковья и всей остальной средней полосы России. Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все другие растения. От него необходимо избавляться, используя в озеленении городов среднерусские породы деревьев.

В Роскачестве напомнили о штрафах за нарушение режима тишины на даче. В ведомстве подчеркнули, что закон о тишине распространяется не только на городские квартиры, но и на загородные участки. Нюансы законодательства о режиме тишины зависят от региона. В Подмосковье и Ленинградской области запрещено шуметь в выходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00, а в будни - с 21.00 до 08.00. Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа. В Подмосковье сумма взыскания доходит до 3 000 рублей, в Ленинградской области - до 2 000 рублей.

#Автомобиль #штраф #машина #отходы #дача #реагенты #Нефтепродукты #РЭУ имени Плеханова #мойка
