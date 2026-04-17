Автовладельцев предупредили о штрафах за мытье машины на даче

Автовладельцам может грозить штраф до 3 000 рублей за мойку машины на дачном участке. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Татьяна Лахтина.

Речь идет о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. За это предусмотрена административная ответственность.

Как объяснила эксперт, грязная вода, которая остается после мойки автомобиля, относится к отходам. Она содержит в себе опасные вещества - нефтепродукты, моющие вещества, реагенты.

Помимо этого, по словам юриста, региональное законодательство может предусматривать административную ответственность за мойку автомобилей в неустановленных местах. К ним относятся и дачные участки.

